Крым и Чехия: куда полетят россияне на майские праздники

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Долгие выходные на майские праздники – повод устроить себе миниотпуск и отправиться в небольшое путешествие. Особенно приятно будет, если удастся купить авиабилеты по выгодному тарифу.
Какие города наиболее популярны для авиаперелетов в мае и как изменились цены на билеты – читайте в материале сетевого издания m24.ru, основанном на исследовании туристического сервиса Туту.ру.
Топ-5 внутренних направлений
Традиционно лидирует в рейтинге самых востребованных российских направлений Крым. Причем доля купленных на сервисе Туту.ру авиабилетов выросла на 5 процентов, а средняя цена в одну сторону снизилась почти на 10 процентов – с 5944 до 5380 рублей.
При этом спрос на авиабилеты из Санкт-Петербурга в Симферополь, наоборот, упал почти в два раза, а средняя стоимость перелета выросла почти на 13 процентов.
Также среди российских городов в списке лидеров находятся Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Калининград. Цены на авиабилеты в последний из них снизилась примерно на 14 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Билет в одну сторону в Калининград обойдется в 4635 рублей.
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Кроме того, специалисты отмечают тенденцию снижения цен на авиабилеты из Москвы в Ростов-на-Дону и Анапу – на 30 и 20 процентов соответственно.
За границу на майские
Среди европейских стран наиболее популярными признаны Черногория, Чехия и Испания. Причем спрос на билеты по маршруту Москва – Барселона вырос в три раза, несмотря на увеличение стоимости почти на 30 процентов.
Также в шесть раз вырос спрос на полеты в Милан и в три с половиной раза – в Бургас. За билет в одну сторону на болгарский курорт придется отдать 14850 рублей.
По данным сервиса Туту.ру, в мае на 20 процентов снизилась стоимость авиабилета из Москвы в Париж, в среднем перелет обойдется в 16356 рублей.
Стабильность показывает Кипр, куда цены на авиабилеты остались на уровне прошлого года. Так, например, в Ларнаку можно слетать почти за 20 тысяч рублей.
Ближнее зарубежье
В рейтинге востребованных направлений среди стран ближнего зарубежья лидирует Молдова. Число купленных билетов в Кишинев выросло с 13,2 до 21,8 процента. А средняя цена за перелет увеличилась на 3 процента и составила 6812 рублей.
Также популярными для посещения городами на первомайские праздники являются Тбилиси, Ереван, Ташкент и Баку. Аналитики Туту.ру зафиксировали рост спроса на билеты в Тбилиси и Ташкент в три раза, в Баку и Бишкек – в два. А вот в Ереван и Алматы доля покупаемых билетов в два раза снизилась.
Динамика цен на авиабилеты
Цена на внутренние перелеты в России на первомайские праздники изменились незначительно – рост составил всего 2 процента по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость авиабилета составляет 6884 рубля за билет в одну сторону.
В Европу стоимость билетов выросла почти на 15 процентов – до 14755 рублей за полет в одну сторону.
Всех больше увеличились цены в сегменте ближнего зарубежья – на 19 процентов. В прошлом году слетать в страны СНГ можно было за 8547 рублей, а в этом сезоне путешествие будет стоить около 10138 рублей.
При этом на некоторых направлениях отмечено существенное снижение цен на билеты. Например, слетать из Москвы в казахстанский Шымкент стоит на 30 процентов дешевле – 7336 рублей. Стоимость полета в Ташкент упала на 19 процентов, а в Баку – на 15 процентов.
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В прошлом году россияне предпочитали отдыхать на майские праздники на родине. Большинство уезжали на курорты Краснодарского края, а так же в Крым, Москву и Санкт-Петербург. А из зарубежных направлений был популярен Египет.