Срок рассмотрения заявок на визы в США может увеличиться

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Срок рассмотрение заявок от россиян на получение визы в США может увеличиться в летний период, сообщает "Газета.ру".

Как заявили в представители консульского отдела посольства США в Москве, сейчас срок рассмотрения заявок на получение визы составляет примерно шесть недель. Однако из-за плотного летнего графика время ожидания может увеличиться.

В диппредставительстве попросили россиян заранее подавать документы на визу, поскольку желающих посетить Америку этим летом много.