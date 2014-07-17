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Москва 24

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Общество

17 июля 2014, 15:05

Клиентов турфирмы "Нева" начали выселять из отелей

туризм турфирмы Нева

Возле офиса турфирмы "Нева" собрались недовольные клиенты

Клиентов турфирмы "Нева" начинают выселять из отелей в Турции, Болгарии, Хорватии и Италии, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Ростуризм не исключает, что турфирма, которая приостановила работу из-за финансовых проблем, нарушила законодательство. Ведомство отправило заявления в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет, сообщает телеканал "Москва 24".

Федеральное агентство просит иностранных операторов помочь российским туристам.

В Ростуризме также сообщили, что принято решение о создании штаба по решению вопросов, связанных с оказанием поддержки клиентам турфирмы "Нева". В состав рабочей группы входят руководство и сотрудники федерального агентства, а также представители ассоциации "Турпомощь".

Кроме того, по информации ИТАР-ТАСС, "Нева" не полностью рассчиталась с "Аэрофлотом" за приобретенные чартерные рейсы на курорты Турции и Греции, но авиакомпания обещает перевезти всех пассажиров, на которых выписаны билеты.

Объем контракта с "Невой" по чартерным рейсам в пресс-службе "Аэрофлота" назвали "сравнительно небольшим", но точного количества рейсов не раскрыли. "Аэрофлот" работал с "Невой" по трем направлениям - Анталия, Ираклион и Родос. Пассажиры с проездными документами, оформленными в "Неве", могут проверить статус своих билетов и получить дополнительную информацию в контакт-центре "Аэрофлота". Все нереализованные места в блоках "Невы" будут переданы в свободную продажу, отметили в компании.

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Напомним, в среду турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта. Всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании, в организацию "Турпомощь", которая занимается эвакуацией отдыхающих, уже передан их реестр.

Некоторые отдыхающие смогут вернуться на родину по купленным билетам. В частности, компания "Солвекс-Турнэ", где у "Невы" был блок на рейсах в Салоники и на Закинф, готова вывезти часть туристов с курорта. Кроме того, более 500 человек сможет вывезти туроператор "Верса" из Италии, Греции, Испании, Черногории и Хорватии.

Добавим, что Ростуризм и ассоциация "Турпомощь" открыли горячую линию для помощи пострадавшим. Ростуризм: +7 (917) 540-51-21, "Турпомощь": +7 (495) 981-51-49, 8-800-100-41-94.

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Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

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