Указатели к памятникам воинской славы установят на дорогах Подмосковья

Фото: ТАСС/Анатолий Шестаков

В Московской области на основных магистралях установят специальные информационные знаки, направляющие туристов к местам воинской славы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Ростуризма Ирину Щеголькову.

Отметим, что пилотными площадками для установки знаков станет не только Московская, но и Тюменская область.

По словам Щегольковой, сейчас не хватает туристических знаков, которые информировали бы о тех или иных объектах культуры, о музеях и усадьбах. А в преддверии 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, будет предложено создание новой пиктограммы для туристических указателей "Памятник воинской славы".

Внешний вид и количество информационных знаков сейчас обсуждается заинтересованными сторонами, пояснили в Ростуризме.

В 2013 году Московская область уже выступила в качестве пилотной площадки по установке информационных билингвальных дорожных знаков в рамках проекта "Наследие" губернаторской программы "Наше Подмосковье". По статистике подмосковного министерства культуры, в 2014 году было установлено всего 500 знаков дорожной навигации к объектам историко-культурного наследия.