Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

16 февраля, 19:03

Указатели к памятникам воинской славы установят на дорогах Подмосковья

туризм Подмосковье навигация мо

Фото: ТАСС/Анатолий Шестаков

В Московской области на основных магистралях установят специальные информационные знаки, направляющие туристов к местам воинской славы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Ростуризма Ирину Щеголькову.

Отметим, что пилотными площадками для установки знаков станет не только Московская, но и Тюменская область.

По словам Щегольковой, сейчас не хватает туристических знаков, которые информировали бы о тех или иных объектах культуры, о музеях и усадьбах. А в преддверии 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, будет предложено создание новой пиктограммы для туристических указателей "Памятник воинской славы".

Внешний вид и количество информационных знаков сейчас обсуждается заинтересованными сторонами, пояснили в Ростуризме.

В 2013 году Московская область уже выступила в качестве пилотной площадки по установке информационных билингвальных дорожных знаков в рамках проекта "Наследие" губернаторской программы "Наше Подмосковье". По статистике подмосковного министерства культуры, в 2014 году было установлено всего 500 знаков дорожной навигации к объектам историко-культурного наследия.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать