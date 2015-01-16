Фото: guinnessworldrecords.com

Книга рекордов Гиннесса назвала главное достижение 2014 года - им стала огромная мозаика из бутылочных пробок, выполненная в форме бочки, сообщается на официальном сайте издания. Авторами мозаики стали россияне.

Площадь мозаики составила 154,8 квадратных метра, для ее создания было использовано 285 тысяч пробок, которые наклеили на 114 деревянных досок. На бочке из пробок изображены древнегреческие боги и виды Санкт-Петербурга и Бордо.

Мозаика была презентована в июне прошлого года на фестивале вина в Бордо.

Главное достижение ушедшего года выбрали посетители портала Книги рекордов, принявшие участие в голосовании. В число финалистов, помимо мозаичной бочки, вошли рекорды, установленные жителями США, Японии и Португалии.

Напомним, что в Книгу рекордов Гиннесса в ближайшее время может войти московский каток, расположенный на ВДНХ. Соответствующая заявка уже подана руководством выставки.