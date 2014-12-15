Суд впервые рассмотрит иск о банкротстве TEZ Tour

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление московского юриста Руслана Айдагулова о банкротстве ООО "Компания ТЕЗ ТУР". Дата рассмотрения заявления пока не определена, сообщает "ТАСС".

Заявление о банкротстве компании подал юрист, ранее отсудивший у туроператора деньги. Конфликтная ситуация возникла из-за того, что адвокат неправильно указал реквизиты для перевода денежных средств, пояснил гендиректор TEZ Tour Владимир Каганер.

"Он у нас по суду выиграл деньги, причем прислал свои реквизиты, мы эти деньги на них перевели. Реквизиты он указал неправильно, а деньги вернулись обратно. У нас этому есть документальное подтверждение. Для чего человек это делает, тяжело сказать", - отметил гендиректор турфирмы.

Он подчеркнул, что арбитражный суд обязан регистрировать все заявления. При этом руководитель компании уверен, что рассматривать жалобу суд не станет.

Кроме того, по сообщению Агентства "Москва", в ассоциацию "Турпомощь" не поступало жалоб от клиентов TEZ Tour. "В настоящий момент к нам не поступило ни одной заявки от клиентов этого туроператора", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, 11 ноября "Аэрофлот" отключил TEZ Тour от системы бронирования из-за долга в 30 миллионов рублей и отсутствия банковской гарантии. Представители перевозчика, комментируя ситуацию, отметили, что банковская гарантия должна быть у всех агентов, работающих с ним. Но 14 ноября авиакомпания вернула TEZ Tour в систему бронирования билетов.