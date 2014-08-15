В России планируют создать национальную систему онлайн-бронирования

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Минкультуры поручило чиновникам и Минкомсвязи и Ростуризма в течение года разработать план создания национальной системы бронирования гостиниц. Эта задача прописана в проекте плана мероприятий по реализации стратегии развития туризма в 2014-2020 годах, подготовленном Министерством культуры 12 августа.

Как сообщил в пятницу "Коммерсантъ", созданием аналога Booking.com на российской почве заинтересовались госкорпорации "Ростелеком" и "Ростех". Добавим, что "Ростех" уже разрабатывает разрабатывает национальную систему онлайн-бронирования авиабилетов, а в багаже "Ростелекома" другой громкий проект – создание национальной поисковой системы "Спутник", которая в тестовом режиме была запущена в мае этого года и пока что занимает среди поисковых систем Рунета долю в 0,01 процента.

Новый портал должен быть посвящен не только бронированию гостиниц, но и другим туристическим услугам, но главная его задача: помочь санаториям и пансионатам в регионах найти своего клиента, в том числе и заграничного.

Создание портала онлайн-бронирования соответствует цели утвержденной в июне стратегии развития туризма: увеличить приток туристов в Россию за пять лет на 30 процентов: с 30,5, до 40 миллионов человек, а также стимулировать россиян отдыхать в своей стране. По данным за 2013 год внутренний поток туристов превышает выездной на 78 процентов, то есть менее чем в два раза, а в планах Министерства культуры – добиться того, чтобы внутри страны отдыхало в четыре раза больше граждан, чем за ее пределами.

Создание портала онлайн-бронирования соответствует цели утвержденной в июне стратегии развития туризма: увеличить приток туристов в Россию за пять лет на 30 процентов: с 30,5, до 40 миллионов человек, а также стимулировать россиян отдыхать в своей стране. По данным за 2013 год внутренний поток туристов превышает выездной на 78 процентов, то есть менее чем в два раза, а в планах Министерства культуры – добиться того, чтобы внутри страны отдыхало в четыре раза больше граждан, чем за ее пределами.



Также в подготовленном Министерством культуры плане мероприятий по развитию туризма говорится и о создании единого национального информационного портала, объединяющего туристские ресурсы регионов страны.

Кроме того, в течение года планируется создать новые туристические информационные центры в крупных транспортных узлах. Как уже писал M24.ru, такие центры появляются на вокзалах и в аэропортах столицы.

А в 2016 году Россия рассчитывает обзавестись собственным информационным туристическим офисом. Подобные национальные офисы есть у большинства стран – они продвигают туристические возможности страны на заграничных рынках, занимаются организацией выставок, изданием путеводителей, маркетинговыми кампаниями в зарубежной прессе.