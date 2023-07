От лошадей до анимации: интересные фестивали лета-2023 недалеко от Москвы

Лето – самое время путешествовать и тусоваться на открытом воздухе. Мы выбрали пять самых интересных фестивалей недалеко от Москвы, на которые можно успеть до сентября – от музыкальных до анимационных.

"Бессонница"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Где: Калужская область, недалеко от деревни Рыляки.

Когда: 13–17 июля.

Сколько стоит: 5 000 рублей, с 13 июля и на входе – 8 000 рублей.

Почти целую неделю в Калужской области будет идти фестиваль анимационных фильмов на открытом воздухе. Поучаствовать в конкурсе анимации и прислать на суд жюри свой мультфильм может любой желающий (правда, делать это стоит заранее). Каждую ночь фестиваля будут показывать лучшие мультфильмы, а днем гостей фестиваля ждут музыка, мастер-классы и другие развлечения.

В лайнапе в этом году "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки", "Нотэберд 2.0", Secrets of the third planet, Samosad bend, ОРК и КО, Vespero, Федор Ларюшкин и другие, а на мастер-классах научат рисовать мультики, делать пальчиковых кукол, играть на ханге и не только.



Проживание – в палаточном лагере, свою палатку можно установить бесплатно, а если своей нет, можно взять в аренду. Бюджетные палатки уже закончились, остались категории премиум со спальными мешками, пластиковой мебелью и подушками в комплекте, стоимость – от 13 500 рублей на все время проведения фестиваля.

Парковка тоже платная: 5 000 рублей – для авто и 500 рублей – для мотоцикла. Для желающих есть автобусный трансфер из Москвы, стоимость – от 1 900 рублей в одну сторону.

"Былинный берег"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Где: Тверская область, рядом с деревней Топорок на берегу Волги.

Когда: 21–23 июля.

Сколько стоит: билет на один день – 3 490–4 990 рублей (в субботу дороже), на три дня – 7 490 рублей.

"Былинный берег" – фестиваль исторической реконструкции, посвященный Древней Руси 9–11-го веков. Участники и гости будут жить в военном полевом лагере той эпохи, к исторической достоверности организаторы относятся очень щепетильно, поэтому постарались воссоздать Древнюю Русь до мелочей.

В программе – сражения дружин и парные поединки, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы по ремеслам, конкурс костюмов и обязательная музыкальная программа. На фестивале ожидаются "Ария", "Мельница", "Калинов Мост," "Нейромонах Феофан", "Тролль Гнет Ель" и другие.

"Архстояние"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Где: арт-парк "Никола-Ленивец", Калужская область.

Когда: 28–30 июля.

Сколько стоит: 7 200 рублей (билет на три дня).

"Архстояние" – главный фестиваль ландшафтных объектов в России. Ежегодно художники, архитекторы и урбанисты создают для него свои шедевры, причем преимущественно из природных материалов.

Тема фестиваля в этом году – "Игра в предсказания". В парке построят огромный контейнер – "капсулу предсказаний", в который каждый желающий сможет положить записку в будущее. Потом капсулу загерметизируют, закопают и достанут только в 2050 году. Еще один анонсированный арт-объект в рамках темы фестиваля – "Павильон заблуждений", который представляет собой лабиринт из тканей, деревьев и палаток.

Запланирована также музыкальная, театральная и другие развлекательные программы. В лайнапе в этом году – Shortparis, Pompeya, Polnalyubvi и другие.

Проживание тоже в палаточном городке, место под палатку, если приезжаете со своей, – 3 000 рублей, аренда – от 8 000 рублей на весь срок фестиваля. Парковка бесплатная, для желающих будет организован трансфер на автобусах (1 000 рублей в одну сторону).

Место в кемпинге со своей палаткой – 1 500 рублей, парковка бесплатная.

"Иваново поле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Где: Московская область, село Ивановское.

Когда: 28–30 июля.

Сколько стоит: от 1 499 (детский) до 2 990 рублей (взрослый) на один день, от 3 599 (детский) до 7 199 рублей (взрослый) на три дня.

Это крупнейший конный фестиваль страны. За три дня посетители смогут стать свидетелями тренировок и соревнований, попробовать хоббихорсинг (скачки на деревянной палке с лошадиной головой), увидеть номера и шоу от известных конных театров, а также провести время на тематических и исторических интерактивных площадках, где пройдут самые разные мастер-классы. Кроме того, гостей ждут фуд-корты, лазерное и барабанное шоу, а также DJ-сеты.

Паркинг бесплатный (входит в стоимость билета). Плюс на этом фестивале также можно остаться на все три дня в гостиничном комплексе или в охраняемом кемпинге (стоимость бронирования места – 4 500 рублей).

"Джазовые сезоны"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Где: музей-заповедник "Горки Ленинские", Московская область.

Когда: 19–20 августа.

Сколько стоит: билет на день – 2 000 рублей, билет на два дня – 3 000 рублей.

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" пройдет в этом году уже девятый раз и, как всегда, соберет лучших джазовых музыкантов. В программе – Игорь Бутман, Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис, Billy`s Band и многие другие.

Помимо концертов, на фестивале ожидаются мастер-классы по игре на разных музыкальных инструментах, по живописи, а также кузнечному и гончарному ремеслу. Кстати, сам по себе музей-заповедник тоже интересен – там можно посетить Музей Ленина и посмотреть на единственный в мире Роллс-Ройс на гусеничном ходу.