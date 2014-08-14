Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14 августа 2014, 21:57

Около 70 российских туристов отравились на греческом острове Родос

туризм туристы Греция пищевые отравления Родос

Фото: ИТАР-ТАСС

Несколько российских туристов отравились на греческом острове Родос. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщает в четверг ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в посольстве России в Афинах.

По словам туристов, проживающих в отеле Lindos Imperial Resort на Родосе, отравились около 70 человек, двоих увезли в реанимацию. Однако в посольстве точной информацией на этот счет не располагают.

"Представители консульского отдела в Афинах и почетного консульства России на Додеканесских островах пока не получили достоверной информации. Мы ожидаем более конкретные данные в пятницу", - отметили в посольстве.

По предварительной информации, пострадали не только туристы из России, но и из других стран.

В свою очередь, пресс-секретарь Ростуризма Наталья Святозарская заявила, что ведомство не получало обращений от российских туристов в связи со случаями отравления на Родосе.

"В Ростуризм никто не обращался и не жаловался по поводу отравления в одном из отелей греческого острова Родос. Нам также пока не известно, есть ли среди отравившихся россияне и услугами какого туроператора они пользовались", - отметила она.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать