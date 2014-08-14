Около 70 российских туристов отравились на греческом острове Родос

Фото: ИТАР-ТАСС

Несколько российских туристов отравились на греческом острове Родос. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщает в четверг ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в посольстве России в Афинах.

По словам туристов, проживающих в отеле Lindos Imperial Resort на Родосе, отравились около 70 человек, двоих увезли в реанимацию. Однако в посольстве точной информацией на этот счет не располагают.

"Представители консульского отдела в Афинах и почетного консульства России на Додеканесских островах пока не получили достоверной информации. Мы ожидаем более конкретные данные в пятницу", - отметили в посольстве.

По предварительной информации, пострадали не только туристы из России, но и из других стран.

В свою очередь, пресс-секретарь Ростуризма Наталья Святозарская заявила, что ведомство не получало обращений от российских туристов в связи со случаями отравления на Родосе.

"В Ростуризм никто не обращался и не жаловался по поводу отравления в одном из отелей греческого острова Родос. Нам также пока не известно, есть ли среди отравившихся россияне и услугами какого туроператора они пользовались", - отметила она.