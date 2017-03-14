Первые весенние круизы по Москве-реке пройдут 25 марта

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Первые круизы по Москве-реке смогут пройти уже 25 марта, рассказал m24.ru президент Московской ассоциации судовладельцев Кирилл Евдокимов. Некоторые туристические компании уже начали продавать круизные билеты на открытие пассажирской навигации. На одном из сайтов круизных компаний отмечается, что именно в этот день начнут ежедневно курсировать теплоходы от причала "Москва-Сити" до парка Горького.

"Транспортная навигация, то есть именно перевозка пассажиров, начинается с открытием шлюзов, которые поддерживают уровень воды и позволяют связывать разные части города. Однако круизная навигация действует круглый год. Если нет льда, то по Москве-реке от парка Горького до "Москва-Сити" можно ходить в любое время года", – отметил Евдокимов.

Собеседник m24.ru добавил, что дата торжественного открытия весенней круизной навигации пока не определена, но отдельные бизнесмены могут запустить свои теплоходы по прогулочному маршруту уже в ближайшее время.

"Объявленные круизы – это не что иное, как рекламная акция. И эти судовладельцы действительно могут выйти в рейс 25 марта. Однако если у них не будет необходимых документов, то к ним неизбежно возникнут вопросы", – подчеркнул он.

Водное сообщение по Москве-реке в 2016 году в 2016 году началось 22 апреля . Кроме того, тогда открытие летней навигации впервые отметили парадом: старые и современные суда прошли от причала "Парк Горького" по одному из самых популярных у туристов маршрутов. Закрытие сезона пассажирской навигации в прошлом году состоялось 10 октября. Для сравнения, в 2015 году для пассажиров сообщение прекратилось 12 октября. Полностью сезон был закрыт 28 октября. Помимо этого, всю зиму по акватории Москвы-реки курсировали для пассажиров 10 теплоходов ледового класса. Попасть на корабль можно было с причала у гостиницы "Украина", либо у парка Горького. Обзорная экскурсия длилась 2,5 часа, ее можно было прослушать на одном из шести иностранных языков.



Помощник руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Анна Мурыгина отметила, что пока официальное открытие навигации намечено на 24 апреля, однако эта дата может быть перенесена на более ранний срок, если будут позволять погодные условия.

"Чтобы открылась навигация нужно, во-первых, чтобы прошел паводок, во-вторых, нужно восстановить навигационные метки, в третьих, должны оттаять водохранилища, которые поддерживают уровень воды. И, наконец, должно быть устойчивое тепло", – пояснила Мурыгина.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что несмотря на ранний срок, первые речные круизы в Москве будут пользоваться спросом.

"Отрасль речных круизов сейчас переживает необычайный подъем, ее популярность растет примерно на 25 процентов за каждый сезон. В этом году, конечно, объявили первые круизы достаточно рано. С другой стороны, и весна в столице ранняя – поэтому, думаю, круизы будут пользоваться большой популярностью. В любом случае, стоит предусмотреть какую-то развлекательную программу, возможно, побольше интерактива, чтобы пассажирам было теплее и веселее", – заключил он.