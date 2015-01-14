Сегодня в СМИ: новые LTE-операторы и прогнозы Всемирного банка

В деле банка "Пушкино" появились первые фигуранты

Появились первые фигуранты в громком уголовном деле о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка "Пушкино", сообщает "Коммерсантъ".

Тверской райсуд Москвы арестовал нескольких участников преступной группы во главе с ее предполагаемым организатором - кинопродюсером и руководителем ряда строительных фирм Владимиром Муровым. По делу также проходят бывшие менеджеры и владельцы банка.

В России могут появиться новые LTE-операторы

В ближайшее время в России могут появиться новые LTE-операторы, пишет "Коммерсантъ".

Разрешить развивать эту технологию компаниям, которые сейчас оказывают услуги беспроводного фиксированного доступа в интернет в полосе 2,3-2,4 ГГц, планирует Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).

Уменьшаются расходы на развитие российского туризма

Объем финансирования ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма" на 2011-2018 годы, которая должна была поднять привлекательность туризма в России, урезан с 338,9 миллиардов до 139,5 миллиардов рублей, передает "Коммерсантъ".

Целевые показатели, такие как число российских и иностранных туристов, объем туристических и гостиничных услуг, теперь тоже куда менее амбициозны и снижены в несколько раз. В правительстве уверены, что ФЦП неэффективна, а такой объем средств оказался просто не нужен.

Ракетные войска попадут в соцсети

Своей стратегической целью для популяризации службы по контракту ракетчики выбрали социальные сети, сообщает "Российская газета".

В наиболее популярных из них в скором времени появятся странички, посвященные службе в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). В соцсетях будут размещены агитационные фото- и видеоматериалы, посвященные контрактной службе в РВСН, и вся необходимая информация.

Аудиторы Счетной палаты выявили триллионные нарушения

Аудиторы Счетной палаты за двадцать лет выявили нарушений на 4,5 триллиона рублей. Часть из них вернулась в бюджет, пишет "Российская газета".

В этом году Счетная палата откроет обновленный информационный портал, который будет в доступной форме сообщать россиянам, как расходуются государственные деньги. Здесь также появится информация о том, как реагируют ведомства и госкомпании на проверки аудиторов.

"Ютэйр" закрывает полеты в восемь городов

До конца осенне-зимней навигации авиакомпания "Ютэйр" отменила рейсы из Москвы по восьми направлениям: в Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Иркутск, Барнаул, Архангельск и Волгоград из-за снижения спроса на этих направлениях, передают "Ведомости".

Все пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, уведомлены авиакомпанией, им предлагается оформить вынужденный возврат билета с возмещением его стоимости в полном объеме.

ЦБ взялся за подозрительные облигации

ЦБ приостановил на два месяца выпуск бумаг на 5 миллиардов рублей компании, занимающейся финансовым посредничеством и вложением в ценные бумаги, - "Центр инновационных решений", сообщают "Ведомости".

Компания входит в группу IMAC (конечным бенефициаром компании и ее гендиректором, по данным рейтингового агентства "Рус-рейтинг", является Олег Папахин).

Всемирный банк ухудшил прогноз по России на 2015 год

Всемирный банк резко ухудшил прогноз по экономике России на 2015 год. По сравнению с прошлой оценкой, которая была сделана всего месяц назад, темпы падения ВВП увеличились в четыре раза, до 2,9%, пишет "РБК".

С такой быстротой свои оценки перспектив российской экономики организация не меняла уже давно. Существенно они изменялись только в кризисные 2008-2009 годы.