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Общество

13 января 2015, 04:21

Египет освободил российских туристов от визовых сборов на 4 месяца

туризм Египет миграционная служба

"Утро": Египет освободил российских туристов от визовых сборов

Миграционная служба Египта, начиная с 15 января этого года, на четыре месяца освободит российских туристов от оплаты визового сбора в 25 долларов, взимаемого при въезде в страну, сообщает МИА "Россия сегодня"

Просьбу об отмене въездных пошлин для отдыхающих из России в правительство Египта еще месяц назад направил глава минтуризма страны Хишам Заазуа.

Причиной временной отмены сбора за въезд в страну стало резкое снижение потока россиян, приезжающих на курорты Красного моря в связи с девальвацией рубля. Количество россиян на курортах Египта к концу декабря сократилось на 50%.

Осложнение ситуации в российской экономике сильно ударило по туристическому сектору в Египте. Россияне, традиционно составляющие половину от всего иностранного туризма в Египет, массово отказываются от купленных туров. На ситуацию значительно не повлияли и большие скидки, предоставляемые туристическими компаниями.

Спасти египетский туризм, по мнению как главы профильного ведомства, так и крупнейших владельцев гостиничных сетей на Красноморском побережье может переход Москвы и Каира во взаиморасчеты в национальных валютах.

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