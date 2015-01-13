Египет освободил российских туристов от визовых сборов на 4 месяца

"Утро": Египет освободил российских туристов от визовых сборов

Миграционная служба Египта, начиная с 15 января этого года, на четыре месяца освободит российских туристов от оплаты визового сбора в 25 долларов, взимаемого при въезде в страну, сообщает МИА "Россия сегодня"

Просьбу об отмене въездных пошлин для отдыхающих из России в правительство Египта еще месяц назад направил глава минтуризма страны Хишам Заазуа.

Причиной временной отмены сбора за въезд в страну стало резкое снижение потока россиян, приезжающих на курорты Красного моря в связи с девальвацией рубля. Количество россиян на курортах Египта к концу декабря сократилось на 50%.

Осложнение ситуации в российской экономике сильно ударило по туристическому сектору в Египте. Россияне, традиционно составляющие половину от всего иностранного туризма в Египет, массово отказываются от купленных туров. На ситуацию значительно не повлияли и большие скидки, предоставляемые туристическими компаниями.

Спасти египетский туризм, по мнению как главы профильного ведомства, так и крупнейших владельцев гостиничных сетей на Красноморском побережье может переход Москвы и Каира во взаиморасчеты в национальных валютах.