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Столичный туроператор "Мосинтур" объявил о приостановке своей деятельности, о чем он сообщает на своем сайте.
Как поясняет оператор, его деятельность приостановлена из-за "финансовых трудностей". В "Мосинтуре" уточняют, что его ответственность застрахована на 30 миллионов рублей, что больше общей суммы выплат клиентам.
Требования о выплате возмещения нужно предъявлять в адрес компании "Либерти Страхование", офис которой находится в бизнес-центре "Соколиная гора" на Семеновской пощади. Телефон для справок: 8 (495) 363-12-12.
Какие документы нужно предъявить в страховуюВ требовании необходимо указать:
- фамилию, имя и отчество туриста
- дату выдачи, срок действия и другие реквизиты документа, представленного в качестве финобеспечения ответственности туроператора
- номер договора о реализации турпродукта и дату его заключения
- наименование туроператора и турагента
- информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта
- ссылку на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста к страховщику
- размер денежных средств, подлежащих уплате туристу
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
- копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала)
- документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом
К требованию нужно приложить:
Согласно информации на сайте туроператора, "Мосинтур" работает с 1984 года. Компания специализировался на организации туров в Европу – экскурсии, пляжный, оздоровительный и горнолыжный отдых.
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24 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-Тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".
Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ". 8 сентября о невозможности исполнять свои обязательства объявила компания "Солвекс-Турне", 17 сентября - турфирма "Верса", а 8 декабря - "Истанбул тревел".