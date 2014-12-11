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Столичный туроператор "Мосинтур" объявил о приостановке своей деятельности, о чем он сообщает на своем сайте.

Как поясняет оператор, его деятельность приостановлена из-за "финансовых трудностей". В "Мосинтуре" уточняют, что его ответственность застрахована на 30 миллионов рублей, что больше общей суммы выплат клиентам.

Требования о выплате возмещения нужно предъявлять в адрес компании "Либерти Страхование", офис которой находится в бизнес-центре "Соколиная гора" на Семеновской пощади. Телефон для справок: 8 (495) 363-12-12.

Какие документы нужно предъявить в страховую В требовании необходимо указать: фамилию, имя и отчество туриста

дату выдачи, срок действия и другие реквизиты документа, представленного в качестве финобеспечения ответственности туроператора

номер договора о реализации турпродукта и дату его заключения

наименование туроператора и турагента

информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта

ссылку на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста к страховщику

размер денежных средств, подлежащих уплате туристу



К требованию нужно приложить:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала)

документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом В требовании необходимо указать:



Согласно информации на сайте туроператора, "Мосинтур" работает с 1984 года. Компания специализировался на организации туров в Европу – экскурсии, пляжный, оздоровительный и горнолыжный отдых.

Напомним, летом 2014 года с финансовыми сложностями столкнулись большое количество туркомпаний. Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

24 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-Тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ". 8 сентября о невозможности исполнять свои обязательства объявила компания "Солвекс-Турне", 17 сентября - турфирма "Верса", а 8 декабря - "Истанбул тревел".