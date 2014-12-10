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Московский туроператор VipReisen приостановил работу в связи с невозможностью выполнять обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании.

Для получения страхового возмещения VipReisen предлагает клиентам обращаться в ОАО "Либерти Страхование" по адресу: Семеновская площадь, д. 1А. Комплект нужных документов можно уточнить по телефону 8-800-100-2-100.

Фирма VipReisen специализировалась на турах в ОAЭ, Таиланд, Индонезию, Мальдивы, Шри-Ланку, Кипр, Оман, Маврикий и несколько других стран.

Напомним, летом 2014 года с финансовыми сложностями столкнулись большое количество туркомпаний. Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

24 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-Тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ". 8 сентября о невозможности исполнять свои обязательства объявила компания "Солвекс-Турне", 17 сентября - турфирма "Верса", а 8 декабря - "Истанбул тревел".