Куда поехать в Подмосковье, чтобы провести время вдали от толпы

Многие уже смирились с тем, что в ближайшем будущем нам вряд ли светят привычные поездки за границу и отправились изучать родные края. Массовые экскурсии, многолюдные достопримечательности, фестивали и концерты – все это тоже не вариант во время пандемии. Мы выбрали несколько любопытных мест в ближайшем Подмосковье, куда можно прокатиться в выходные или даже одним днем, скрыться от толпы и гулять, не нарушая социальной дистанции.

Парк птиц "Воробьи"



На самом деле "Воробьи" – это одно название. Первой здесь поселилась компания попугаев, а сегодня обитают уже более двух тысяч видов птиц со всей планеты. Кроме птиц, есть еще и зоопарк: лошади, зайцы, мини-пиги, овцы и прочая живность. Некоторых из них можно покормить, разумеется, под присмотром сотрудника парка и только правильным кормом. На лошадях или пони можно покататься, а в пруду с карпами порыбачить. Парк работает в штатном режиме, карантин птички пережили нормально, сегодня там можно гулять свободно, но в маске и соблюдая социальную дистанцию.

Переделкино



Дом Бориса Пастернака в Переделкине. Фото: depositphotos/Free2014

Знаменитый писательский полок в ближайшем Подмосковье – место тихое, красивое и спокойное. Здесь можно увидеть писательские дачи, погулять на природе и почувствовать, чем вдохновлялись Борис Пастернак и другие. На территории много музеев, самые популярные из них – дом-музей Чуковского с "чудо-деревом" во дворе и дом-музей Пастернака. С начала июля 2020 года вход во все музеи только по предварительной записи и только в маске. Свободно и без записи можно прогуляться по переделкинскому кладбищу и посидеть у могилы Пастернака как Квентин Тарантино.

Абзетцер



Если вам нравится техника и все гигантское, отправляйтесь в Воскресенск. Недалеко от этого подмосковного города находится огромный многоковшовый карьерный экскаватор – абзетцер (от немецкого absetzer – "отодвигать"). Раньше с его помощью добывали фосфориты для Воскресенского химического завода, потом песок, а сегодня эта махина простаивает без дела. Не исключено, что ее скоро разберут на металлолом, поэтому имеет смысл успеть увидеть этого гиганта. Пейзажи вокруг – почти марсианские, фотографии получатся мощные. Зрелище бесплатное, но, возможно, придется поплутать.

Катушки Теслы



В Истре находится испытательный полигон, на котором исследуют разные физические эффекты, связанные с высоким напряжением. Грубо говоря, там создают молнии, облака и другие природные явления искусственным образом. Внутрь вас пустят вряд ли, но и снаружи это выглядит впечатляюще: огромные металлические штуковины как будто из фантастического фильма про космос. Посмотреть на это чудо науки и техники можно бесплатно.

Усадьба Быково



Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Без преувеличений одна из самых красивых усадеб в Подмосковье. В первую очередь она любопытна своим православным храмом, который внезапно построен в псевдоготическом стиле и напоминает замок с привидениями. Главный усадебный дом построен в стиле ренессанса, и искусствоведы утверждают, что к этому архитектурному ансамблю приложил руку архитектор Василий Баженов – тот самый, который строил дворцы для Екатерины II. Имение принадлежало разным хозяевам, по слухам, его даже пару раз проигрывали в карты, в советское время здесь располагался туберкулезный санаторий, и это объясняет, почему его долго не хотели ремонтировать. В главный усадебный дом зайти нельзя, а вот храм действующий и доступен для посещения.

Шар-купол



Наверное, самое странное место из нашей подборки. Под Дубной в лесу можно увидеть огромный белый шар размером с пятиэтажный дом. Что это такое и откуда оно тут взялось – доподлинно неизвестно, но выглядит это совершенно точно, как будто вы внутри компьютерной игры "Фоллаут". При желании можно даже забраться внутрь шара – он полый внутри – но из-за сильного эха это может быть страшновато.

Песчаные дюны



Если вы серфер, то наверняка знаете об этом месте: на песчаных холмах можно кататься на доске и тренироваться, если поблизости нет моря (а его нет). В Сычевском карьере много лет добывали песок и гравий, и сегодня там образовались обширные песчаные дюны. По ним можно кататься на доске или на квадроцикле, фотографироваться на фоне дюн – "как будто я в настоящей пустыне", а на берегу озера поблизости куча симпатичных мест для пикника. Кстати, вода в местных озерах очень чистая, летом здесь можно купаться.