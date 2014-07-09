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Общество

09 июля 2014, 11:41

Италию попросили отменить дактилоскопирование российских туристов

туризм Италия туристы дактилоскопия жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Ассоциация туроператоров России просит власти Италии повлиять на отмену обязательного дактилоскопирования российских туристов, выезжающих в Европу. Планируется, что эта процедура станет обязательной с будущего года, сообщает "Газета.ру".

По мнению экспертов ассоциации, введение подобных мер приведет к снижению потока туристов из России в Европу и нанесет серьезный ущерб каждой из сторон.

Причиной является дороговизна процедуры, из-за ее высокой стоимости туристы вынуждены будут проходить дактилоскопию в Москве и Санкт-Петербурге, что создаст гигантские очереди в визовых центрах.

В ассоциации отметили, что отпечатки пальцев планируют снимать для повышения уровня безопасности в Европе. Однако этот аргумент, по словам экспертов, ничем не подкреплен: проблем с российскими туристами почти не возникает.

Туроператоры предложили итальянским властям ввести специальный визовый статус для россиян, которые выезжают в Италию на срок менее 30 дней. Кроме того, они попросили повлиять на позицию Евросоюза, власти которого считают ввод процедуры дактилоскопирования иностранцев обязательным.

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