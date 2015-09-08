Запрет на открытие хостелов в жилых домах уничтожит рынок – эксперт

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В России могут ввести запрет на открытие хостелов в жилых помещениях. Соответствующий законопроект разработали в Госдуме. По мнению авторов инициативы, хостелы и мини-гостиницы в многоквартирных домах нарушают права других жителей.

Член правления "Лиги хостелов" Евгений Насонов считает, что это может повлечь закрытие большинства хостелов по всей России.

"Если этот закон будет принят, закроются практически все хостелы в Москве, в России. Более того, открыть где-либо хостел станет невозможно. Открытие хостелов в нежилых помещениях уже запрещено действующим законодательством. Весь рынок экономичного размещения будет уничтожен.

Сейчас действует государственный стандарт – общие требования к хостелам, который позволяет размещать их в жилом фонде, защищает права жителей и ограничивает рынок от недобросовестных коммерсантов, которые делают ночлежки и "бомжатники", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

В многоквартирных домах запретят открывать хостелы

По словам эксперта, сейчас владелец квартиры может открывать в ней хостел, если он не нарушает права своих соседей. "А если такая гостиница нарушает права других людей и это можно доказать, его и сейчас можно закрыть", – добавил Насонов.

Как пишет "Коммерсантъ", если законопроект будет принят, то только в Москве закроется 80 процентов хостелов. Издание отмечает, что в таких бюджетных гостиницах предпочитают останавливаться около 30 процентов туристов.

Напомним, в Москве разработали санитарные правила для хостелов. Соответствующий проект СанПиНа для небольших гостиниц и хостелов некоммерческое партнерство "Лига хостелов" направило в правительство.

Согласно новым правилам, в хостелах смогут проживать не более 120 человек. На одного постояльца должно приходиться не менее четырех квадратных метров, на 15 человек – минимум один санузел, душевая кабинка и умывальник. Если рядом есть кафе, кухни в хостеле может и не быть. Но при этом обязательно должен быть чайник и кулеры для воды.

Раз в сутки в хостеле должна проводиться влажная уборка. Такие мини-гостиницы могут располагаться в зданиях, квартирах или иных помещениях, пригодных для проживания. В них должно быть не более 50 номеров.

До 1 июля 2016 года все хостелы должны пройти процедуру классификации. Иначе они не смогут принимать гостей чемпионата мира по футболу. Чтобы пройти классификацию, мини-гостиница должна иметь вывеску, отдельный вход, постоянное горячее водоснабжение, температура внутри помещения должна быть не ниже 18,5 градуса.