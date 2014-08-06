Около 40 клиентов "Нордик Стара" из Москвы не смогут уехать на отдых

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Около 40 москвичей и 10 петербуржцев, которые купили путевки в турфирме "Нордик Стар", не смогут отправиться на отдых, сообщает в среду, 6 августа, Агентство "Москва" со ссылкой на источник в туркомпании.

В Ростуризме отметили, что в настоящее время 25 клиентов приостановившей деятельность турфирмы находятся за рубежом.

"Нордик Стар" - небольшая фирма, и в случае возникновения трудностей по возвращению туристов на родину Ростуризм готов оказать помощь, пояснили в ведомстве.

В Союзе Туриндустрии добавили, что 9 июня 2014 года "Нордик Стар" был исключен из Единого реестра туроператоров по причине того, что не внес взнос в "Турпомощь", и с того момента не имел права осуществлять операторскую деятельность.

Напомним, "Нордик Стар" объявила о приостановке своей деятельности 6 августа. По данным "Интерфакса", туроператор принадлежит эстонцу Оливеру Оллину и россиянке Ольге Уткиной. Ранее компания называлась "Стар-лайн".

Гражданская ответственность турфирмы застрахована в ОАО "Либерти Страхование". Общий размер страхового обеспечения компании составляет 30 миллионов рублей. Пострадавшие туристы вправе обратиться в страховую компанию, предоставившую туроператору финансовое обеспечение.

Турагентствам, имеющим договор с "Нордик Стар", также необходимо уведомить своих туристов о неплатежеспособности туроператора.

Туроператор имел офисы в Москве и Санкт-Петербурге и предлагал туристам туры в Данию, Эстонию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию. Компания работала с 2001 года.

Проблемы с туроператорами начались 16 июля - тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

Также могут появиться проблемы у клиентов "Авиачартера" - 6 августа фирма перестала выходить на связь с туроператорами, в офисе никто не подходит к телефону.