Туроператоры попросили МЧС помочь с эвакуацией клиентов "Лабиринта"

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила МЧС помочь с эвакуацией клиентов "Лабиринта", купивших в компании только авиабилеты, передает пресс-служба организации.

В АТОР отметили, что ранее МЧС выразило готовность помочь с эвакуацией, и "данный случай как нельзя лучше подходит для реализации этого намерения".

Кроме того, ассоциация планирует попросить министерство вывезти тех туристов, которых не отправила домой "Турпомощь" (организация занимается эвакуацией туристов, оплативших полный пакет услуг). Также АТОР направила письмо в "Турпомощь" с просьбой предоставить МЧС всю информацию, чтобы ведомство могло оказать содействие в вывозе туристов.

Ранее о готовности привлечь МЧС к эвакуации туристов заявлял Дмитрий Медведев. При этом в "Турпомощи" отмечали, что у них хватит средств для перевозки россиян на Родину.

Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

Также могут появиться проблемы у клиентов "Авиачартера" - 6 августа фирма перестала выходить на связь с туроператорами, в офисе никто не подходит к телефону.