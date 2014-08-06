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Общество

06 августа 2014, 11:49

Туроператоры попросили МЧС помочь с эвакуацией клиентов "Лабиринта"

туризм эвакуация спасатели Турпомощь АТОР

Фото: ИТАР-ТАСС

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила МЧС помочь с эвакуацией клиентов "Лабиринта", купивших в компании только авиабилеты, передает пресс-служба организации.

В АТОР отметили, что ранее МЧС выразило готовность помочь с эвакуацией, и "данный случай как нельзя лучше подходит для реализации этого намерения".

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Кроме того, ассоциация планирует попросить министерство вывезти тех туристов, которых не отправила домой "Турпомощь" (организация занимается эвакуацией туристов, оплативших полный пакет услуг). Также АТОР направила письмо в "Турпомощь" с просьбой предоставить МЧС всю информацию, чтобы ведомство могло оказать содействие в вывозе туристов.

Ранее о готовности привлечь МЧС к эвакуации туристов заявлял Дмитрий Медведев. При этом в "Турпомощи" отмечали, что у них хватит средств для перевозки россиян на Родину.

Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.

Также могут появиться проблемы у клиентов "Авиачартера" - 6 августа фирма перестала выходить на связь с туроператорами, в офисе никто не подходит к телефону.

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