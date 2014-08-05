Консульский отдел посольства США возобновил работу после ремонта

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Консульский отдел американского посольства в Москве возобновил работу после ремонта, сообщается в официальном микроблоге представительства.

Напомним, что около 13.30 здание закрыли из-за "непредвиденных электромонтажных работ".

Это не первая проблема, которая возникает в посольстве США. Так, неделю назад у ведомства возникли технические неполадки с паспортно-визовой системой. В самом посольстве заявили, что поломка повлияла на выдачу виз во всем мире. О сроках восстановления работоспособности пока неизвестно.

Те, кто проходил собеседование в посольстве после 21 июля и хотел бы вернуть свой паспорт без визы, могут связаться с представительством.

Визу могут дать только тем, кому предстоит срочная поездка - экстраординарные обстоятельства гуманитарного характера или вопросы жизни и смерти, которые могут быть рассмотрены как исключительные.