05 мая 2017, 08:09

Общество

Плакаты со звездами футбола появятся в столице к Кубку конфедераций

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

Более 750 плакатов с фотографиями звезд футбола разместят в столице к Кубку конфедераций, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. На них будут изображены игроки сборных команд Португалии, Германии, России, Чили, Австралии и Камеруна. На плакаты также нанесут символы Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года – золотой кубок и волка Забиваку.

Оформление появится в столице до 3 июня. Плакаты повесят на гигантских рекламных щитах-суперсайтах размером 15 на пять метров, билбордах размером три на шесть метров, щитах сити-формата, афишных тумбах и городских стендах, рассказали в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы. Их начнут расклеивать после майских праздников.

Тематические плакаты с фотографиями участников предстоящего турнира повесят вдоль крупных дорог и вылетных магистралей, на центральных улицах города, а также возле стадиона "Спартак", где пройдут матчи Кубка конфедераций.

Москва полностью готова к приему гостей и проведению матчей Кубка конфедераций. Столичные гостиницы и хостелы уже прошли классификацию. Порядка 870 отелей получили различные категории – от "пяти звезд" до "без звезд".

А на любые транспортные вопросы гости чемпионата смогут оперативно получить ответы по телефонам бесплатной горячей линии (8-800-775-2018, +7-495-741-18-18 – для звонков из-за рубежа). Она будет действовать на протяжении всего времени проведения игр. Позвонив на нее, болельщик сможет уточнить расписание и маршруты движения городских, междугородних и международных рейсов, забронировать билет или отменить бронь, а также задать любой вопрос или рассказать о возникших сложностях с перемещением.

Сюжет: Кубок конфедераций – 2017
туризм плакаты оформление города спорт Кубок конфедераций FIFA 2017

