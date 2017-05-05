Плакаты со звездами футбола появятся в столице к Кубку конфедераций

Более 750 плакатов с фотографиями звезд футбола разместят в столице к Кубку конфедераций, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. На них будут изображены игроки сборных команд Португалии, Германии, России, Чили, Австралии и Камеруна. На плакаты также нанесут символы Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года – золотой кубок и волка Забиваку.

Оформление появится в столице до 3 июня. Плакаты повесят на гигантских рекламных щитах-суперсайтах размером 15 на пять метров, билбордах размером три на шесть метров, щитах сити-формата, афишных тумбах и городских стендах, рассказали в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы. Их начнут расклеивать после майских праздников.

Тематические плакаты с фотографиями участников предстоящего турнира повесят вдоль крупных дорог и вылетных магистралей, на центральных улицах города, а также возле стадиона "Спартак", где пройдут матчи Кубка конфедераций.