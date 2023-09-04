Эксперты назвали стоимость туров по России осенью 2023 года

Теплой осенью необязательно ехать в отпуск за рубеж: российские курорты предлагают прекрасные варианты отдыха на любой вкус и кошелек. К тому же в это время года уменьшается стоимость путевок и сокращается поток туристов. Разбираемся, куда лучше всего отправиться путешествовать внутри России этой осенью.

Море и горы

Самые выгодные направления – те, куда до конца теплого сезона есть чартерные рейсы. В их числе, например, Сочи, Минеральные Воды, Махачкала и Калининград. При этом, если брать билеты на будний день, можно хорошо сэкономить на перелете, рассказала Москве 24 генеральный директор туристического агентства Светлана Калашникова.





Светлана Калашникова генеральный директор туристического агентства Самым популярным направлением традиционно остается Краснодарский край. В сентябре там еще стоит отличная погода, море теплое – можно купаться. Цена тура в Адлер на двоих с перелетом, трансфером, завтраками и страховкой в ближайший месяц начинается от 55 тысяч рублей.

Еще одно морское направление – Калининград. Правда, искупаться в Балтийском море осенью уже не получится. Зато можно полюбоваться чистыми пляжами и набережными, а также съездить в города неподалеку. Цена недельного путешествия – от 47 тысяч на двоих с перелетом, трансфером и завтраками, рассказала Калашникова.

Осенью большой популярностью пользуется Кавказ – в особенности Минеральные Воды и Дагестан. Важно, что в сентябре еще есть возможность искупаться в Каспийском море, подчеркнула Калашникова.

"Но, помимо пляжного отдыха, этот округ славится экскурсионными программами, парками, горами, минеральными водами, лермонтовскими местами", – отметила эксперт.

По ее словам, цена на тур в Дагестан на двоих с перелетом, проживанием, завтраками в сентябре – начале октября начинается от 60 тысяч рублей. В Минводы – от 42 тысяч.

Вулканы и источники

Осенью заканчивается активный туристический сезон на отдаленных от столицы направлениях – Алтай, Камчатка, Байкал. Это отличный шанс немного сэкономить на путешествии в эти регионы, рассказал Москве 24 эксперт по внутреннему туризму Владимир Быков.





Владимир Быков эксперт по внутреннему туризму С июня до середины сентября там активный сезон. Следующий наплыв туристов будет с января до середины марта. В межсезонье есть шанс побывать там за более низкую стоимость. Но важно помнить, что некоторые природные объекты будут недоступны из-за погодных условий.

По словам Быкова, в сентябре – октябре недельный тур на двоих на Байкал с перелетом и экскурсионной программой обойдется примерно в 130 тысяч.

"Если лететь на Камчатку, лучше остановиться не в городе, а селе – например, в Паратунке. В местных отелях есть термальные источники, которые, как правило, входят в стоимость проживания. После экскурсии прохладной осенью особенно приятно окунуться в горячие воды. Стоимость тура на неделю – от 120 тысяч на двоих", – рассказал эксперт.

Еще одно необычное направление, которое становится все более популярным, – Мурманская область. Как правило, путешественники едут на Кольский полуостров и конкретно в Кировск, обратил внимание Быков.

"Осенью там наступает сезон северного сияния. До холодов еще есть возможность выйти в море и увидеть китов, косаток", – рассказал он.

Стоимость трехдневного тура в Мурманскую область – от 28 тысяч рублей на человека без перелета, заключил эксперт.