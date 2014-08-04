Ростуризм открыл "горячую" линию для клиентов турфирмы "Лабиринт"

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за загруженности горячей линии "Турпомощи" Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) открыло четыре дополнительные телефонные линии для клиентов "Лабиринта", передает пресс-служба организации.

Туристы смогут узнать всю интересующую их информацию по телефонам: 8(495)-607-71-17, 8(495)-607-38-91, 8(495)-607-36-07 и 8(495)-608-29-37.

Кроме того, клиенты "Лабиринта", нуждающиеся в экстренной эвакуации, могут отправлять сообщения по адресу transport@labirint.travel. Всю информацию систематизируют и передадут в "Турпомощь". Представители "Лабиринта", в свою очередь, готовы оказать содействие туристам, выселенным из отелей.

Помимо этого, тем, кто хочет прервать свой отдых и вернуться досрочно, можно обратиться в "Турпомощь" через специальную форму на сайте.

Напомним, 2 августа туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке своей деятельности. По словам представителей компании, причинами стали резкий рост курса валют, "негативная политическая и экономическая ситуация", а также конфликт с "Оренбургскими авиалиниями" – оператор должен ему за предыдущие перевозки.

Какие документы нужно предъявить в страховую В требовании необходимо указать: фамилию, имя и отчество туриста

дату выдачи, срок действия и другие реквизиты документа, представленного в качестве финобеспечения ответственности туроператора

номер договора о реализации турпродукта и дату его заключения

наименование туроператора и турагента

информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта

ссылку на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста к страховщику

размер денежных средств, подлежащих уплате туристу



К требованию нужно приложить:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала)

документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом В требовании необходимо указать:

При этом ответственность трех юридических лиц, представляющих "Лабиринт", застрахована в компаниях "Восхождение" (которая также работает с "Невой") и в ВСК, общая сумма составляет 160 миллионов рублей. Также у туриста есть право требовать не только возмещения затрат, но и компенсации морального ущерба.

По состоянию на 5 августа за рубежом находятся около 17 тысяч человек, их рассчитывают вывезти из-за рубежа за неделю. Как сообщил ИТАР-ТАСС руководитель "Турпомощи" Вячеслав Басов, в крайнем случае к эвакуации можно будет привлечь МЧС.

Проблемы с туроператорами в России начались после того, как 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" тоже сделал подобное заявление.

