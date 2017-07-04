Московские гостиницы необоснованно завышали цены на период Кубка конфедераций

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Около 60 столичных гостиниц необоснованно завышали цены перед Кубком конфедераций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как выяснили в департаменте спорта и туризма после подведения первых итогов ценового мониторинга гостиничных номеров, эти отели в течение месяца до начала матчей предлагали номера по ценам, превышающим допустимые в среднем на 20–30 процентов.

Чаще всего цены завышали гостиницы с тремя-четырьмя звездами – всего выявлено 35 таких отелей. Также на нарушениях попались 14 двухвездочных отелей и одна гостиница с одной звездой. Не выполнили требования к ценовой политике и семь пятизвездочных гостиниц.

Во время проведения турнира владельцы гостиниц получили предупреждения о необходимости скорректировать цены на сайтах бронирования. Это успели сделать 30 из 57 организаций. Тем не менее все нарушители пройдут дополнительную проверку и получат штрафы.

Во время Кубка конфедераций спрос на отели в Москве вырос – загруженность гостиниц составила 90–95 процентов. По сравнению с июнем прошлого года загрузка выросла на 10–15 процентов.

Как отметили в департаменте спорта и туризма, опыт размещения в гостиницах футбольных болельщиков и делегаций ФИФА используют для подготовки гостиничной инфраструктуры к приему гостей и участников чемпионата мира. Cейчас со стороны туристических компаний и частных лиц ведется активное бронирование отелей на июнь – июль 2018 года.

Максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу утверждена во всех городах, принимающих турниры. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения. Зависит она от категории отеля и типа номера. Согласно постановлению с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве номера экономкласса в отелях без категории не должны стоить дороже 3280 рублей за сутки, в однозвездочных – 6570 рублей, в трехзвездочных – 10 750 рублей. В эту стоимость должна входить комиссия агентств или систем онлайн-бронирования, а также завтрак, если он включен в базовый тариф.

