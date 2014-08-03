Литературную и книжную карты могут создать в Москве

В столице может появиться карта библиотек и книжных магазинов

Литературная и книжная карты вскоре могут появиться в Москве. Создать культурные атласы планируют к 2015 году - Году литературы в России, сообщает телеканал "Москва 24".

На книжной карте будут отмечены библиотеки, книжные магазины и лавки при музеях, библиотеках и институтах. Из атласа можно будет также узнать, где находятся столичные точки буккроссинга и как найти букинистические развалы.

На карте будут указаны не только адреса точек, но и время работы точек. К каждому из мест будет добавлен комментарий. "Книжные точки" планируется сделать частью туристических маршрутов.

Вторая карта, литературная, будет посвящена местам, описанным в произведениях писателей. По замыслу инициаторов, литературная и книжная карты должны будут бесплатно распространяться в парках, библиотеках, музеях, а также в аэропортах, гостиницах и хостелах столицы.