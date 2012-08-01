Поток иностранных туристов в Москву вырос на 21%

ИТАР-ТАСС

Количество иностранных путешественников в Москве в первом квартале текущего года увеличилось на 21 процент по сравнению с тем же периодом 2011 года, сообщает Комитет по туризму и гостиничному хозяйству столицы.

Согласно прогнозам экспертов, в целом поток туристов в Москву за 2012 год составит 4,3 миллиона человек, что является положительной для города тенденцией.

По результатам глобальных исследований, среди туристических центров планеты первое место в нынешнем году займет Лондон - по предварительным оценкам он примет около 17 миллионов туристов. Вторым в рейтинге станет Париж с 16 миллионами путешественников, а третьим – Бангкок, который посетят 12,2 миллиона человек.