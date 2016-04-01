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Общество

01 апреля 2016, 17:03

Российский внутренний туризм бьет рекорды

туризм Ольга Голодец выездной турпоток

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Российский внутренний туризм вырос в 2015 году и впервые достиг 50 миллионов человек, сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, также увеличился въездной туризм. В прошлом году Россию посетило на 1,3 миллиона человек больше. А выездной туристический поток, наоборот, сократился на 31 процент – до 5,6 миллиона человек.

"У нас есть еще ряд туристических направлений, которые имеют очень серьезный потенциал для развития", - отметила Голодец и добавила, что отрасль готова к туристическому сезону 2016 года.

Куда поехать отдыхать в 2016 году

Как ранее сообщало m24.ru, падение российского выездного потока в 2015 году было самым значительным за последние 18 лет.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, прошлый года был самым трудным за всю историю существования российского турбизнеса. Многие туроператоры вынуждены были сократить полетные программы, количество сотрудников и площади офисов.

Среди европейских стран сильнее всего пострадала Греция, которая потеряла 48 процентов российских туристов. Также отрицательную динамику показали Болгария, Испания, Хорватия, Мальта, Португалия, Чехия, Италия, Швеция и Австрия.

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