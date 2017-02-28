SpaceX организует туристический полет вокруг Луны

Фото:m24.ru/Александр Горностаев

Компания SpaceX запустит в 2018 году космических туристов в полет вокруг Луны, сообщает "Вести.Ru".

Национальное аэрокосмическое агентство (NASA) США приветствует планы компании SpaceX и обещает помочь. Взлет космических туристов запланирован с мыса Канаверал во Флориде.

Миссия будет осуществлена с помощью новой пилотируемой версии корабля Dragon, способной брать на борт экипаж. Она будет готова уже к концу текущего года. Dragon возьмет на борт двух космических туристов, которые заплатили для этого "значительную сумму".

SpaceX панирует в будущем осуществлять до 4 подобных полетов в год.