Более 80 чемоданов уже выдали вернувшимся из Египта туристам

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Более тысячи сумок и чемоданов туристов, вернувшихся из Египта, находится во Внуково. 84 из них уже выдали пассажирам, сообщает пресс-служба аэропорта.

Всего на 15.00 8 ноября в аэропорт Внуково прибыло 1095 мест багажа, из них 441 место – багаж пассажиров аэропорта Внуково. В аэропорт Шереметьево направлено 96, а в аэропорт Домодедово 558 сумок и чемоданов", передает МИА "Россия сегодня".

Багаж регистрируется наземными службами аэропорта Внуково и хранится в специально отведенных местах для последующей транспортировки. Для пассажиров из других регионов багаж будут доставлять регулярными рейсами из Москвы до аэропорта назначения. О прибытии багажа пассажир будет проинформирован службами аэропорта назначения.

Ранее m24.ru сообщало, что багаж российских туристов, выезжающих из Египта, доставят в Россию на военных самолетах. Для вывоза багажа задействованы самолеты Ил-76. Два из них уже приземлились в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

Помимо военного ведомства, вещи туристов из Египта вывозят МЧС и "Почта России". Первый самолет МЧС совершил посадку в аэропорту Внуково минувшей ночью. На его борту находилось 30 тонн багажа.