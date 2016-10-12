Московские аэропорты готовы к работе в условиях тумана

Фото: m24.ru

Столичные аэропорты готовы к работе в условиях сильного тумана, сообщает Агентство "Москва". Об этом рассказали в пресс-службах воздушных гаваней.

Штатный режим работы сохраняется в аэропорту Шереметьево. Домодедово и Внуково также сообщили, что готовы к работе в сложных метеоусловиях.

В среду, 12 октября МЧС предупредило горожан о густом тумане в столице и Подмосковье. В некоторых районах региона видимость составит от 500 до 200 метров.

Метеоусловиям в столице присвоили желтый уровень опасности. Спасатели призвали автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах.