Битва на йо-йо в прямом эфире

Фото: on-accesorios.com

На территории дизайн-завода FLACON в субботу пройдет первый Чемпионат мира по фингербордингу. Посетителей также ожидают матер-классы по пенспиннингу и собиранию Кубика Рубика, шоу иллюзий и выступления рэперов. В 18.30 начнется битва мастеров йо-йо: они будут управляться с игрушкой вслепую, а также покажут смешные и безумные трюки.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 18.30.