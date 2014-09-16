В Балашихе четыре дома и поликлиника остались без холодной воды

Фото: ИТАР-ТАСС

Четыре девятиэтажных дома и поликлиника в подмосковной Балашихе остались во вторник без холодной воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Причиной отключения воды стала трещина в трубе. В ведомстве отметили, что в поликлинике имеется достаточный запас питьевой воды.

В 11.50 холодное водоснабжение было восстановлено.

Накануне утром в Балашихе без света остались около 2 тысяч человек. К вечеру электроснабжение после пробоя кабеля в микрорайоне Изумрудный было полностью восстановлено.

Напомним, что 14 сентября в подмосковном Климовске без холодной воды в течение нескольких часов оставались 46 домов. По данным спасателей, там прорвало трубу с холодной водой. Социально значимые объекты (школы, детские сады и больницы) авария не затронула.