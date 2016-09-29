Форма поиска по сайту

29 сентября 2016, 11:14

Транспорт

Репетиция праздника московского троллейбуса прошла в столице

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Генеральная репетиция праздника московского троллейбуса прошла в Москве в ночь на 29 сентября, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Ретротранспорт проехал по городским улицам и завершил шествие на Фрунзенской набережной. "Во время репетиций мы видим прохожих, которые наблюдают за колонной ретротехники и снимают ее на камеры мобильных телефонов. Мы ценим внимание, которое москвичи уделяют нашим праздникам и делаем все возможное для того, чтобы мероприятия Мосгортранса были интересны горожанам", – сказал глава ГУП Евгений Михайлов.

Он добавил, что в этот раз на праздник приедет недавно восстановленный грузовой троллейбус ТГ-3.

Праздник московского троллейбуса, приуроченный к 83-летию регулярного троллейбусного движения в столице, пройдет 1 октября. С 12:00 до 15:00 на Фрунзенской набережной от Крымского проезда до улицы Тимура Фрунзе горожане увидят более 20 старинных троллейбусов и автомобилей. Можно будет зайти внутрь машин, сфотографироваться с ними, а также с актерами, переодетыми в костюмы разных эпох. Москвичей ждут развлекательная программа, конкурсы, призы и памятные сувениры.

Пробег ретротроллейбусов запланирован на 11:15 и стартует от улицы Дениса Давыдова. Колонна техники пройдет по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановится на Фрунзенской набережной.

К празднику в метро начали продавать специальные проездные билеты, на них изображены три троллейбуса моделей "МТБ-82Д", "СВАРЗ-МТБЭС" и "ЗиУ-5", которые в числе прочих примут участие в ретровыставке

