Репетиция праздника московского троллейбуса прошла в столице

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Генеральная репетиция праздника московского троллейбуса прошла в Москве в ночь на 29 сентября, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Ретротранспорт проехал по городским улицам и завершил шествие на Фрунзенской набережной. "Во время репетиций мы видим прохожих, которые наблюдают за колонной ретротехники и снимают ее на камеры мобильных телефонов. Мы ценим внимание, которое москвичи уделяют нашим праздникам и делаем все возможное для того, чтобы мероприятия Мосгортранса были интересны горожанам", – сказал глава ГУП Евгений Михайлов.

Он добавил, что в этот раз на праздник приедет недавно восстановленный грузовой троллейбус ТГ-3.