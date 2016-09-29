Репетиция праздника московского троллейбуса прошла в столице

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Генеральная репетиция праздника московского троллейбуса прошла в Москве в ночь на 29 сентября, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Ретротранспорт проехал по городским улицам и завершил шествие на Фрунзенской набережной. "Во время репетиций мы видим прохожих, которые наблюдают за колонной ретротехники и снимают ее на камеры мобильных телефонов. Мы ценим внимание, которое москвичи уделяют нашим праздникам и делаем все возможное для того, чтобы мероприятия Мосгортранса были интересны горожанам", – сказал глава ГУП Евгений Михайлов.
Он добавил, что в этот раз на праздник приедет недавно восстановленный грузовой троллейбус ТГ-3.
Пробег ретротроллейбусов запланирован на 11:15 и стартует от улицы Дениса Давыдова. Колонна техники пройдет по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановится на Фрунзенской набережной.
К празднику в метро начали продавать специальные проездные билеты, на них изображены три троллейбуса моделей "МТБ-82Д", "СВАРЗ-МТБЭС" и "ЗиУ-5", которые в числе прочих примут участие в ретровыставке
