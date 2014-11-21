Прямая трансляция: мастер-класс для фэшн-фотографов

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Фотограф Сергей Гаврилов проведет в понедельник мастер-класс по фэшн-съемке. Преподаватель покажет, как правильно снимать одежду для журналов. На тренинге будут присутствовать профессиональная модель, стилист, визажист и дизайнер - создастся полная имитация реальной съемки на заказ, только заказчик будет виртуальным. Коллекция Светланы Румянцевой называется "Жар-птица". Мероприятие проходит в Академии фотографии.
Прямую трансляцию с подробными разъяснениями всех действий вы сможете посмотреть на этой странице, начало в 19:00.
- Когда: 24 ноября
- Кто: Сергей Гаврилов
- Что: мастер-класс по фэшн-съемке
- Кому смотреть: начинающим фотографам, мечтающим о больших заказах