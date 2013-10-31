Миллионер Брайан Трейси: как стать успешным и богатым

Бизнесмен Брайан Трейси рассказал, как стать успешным

Бизнесмен, автор 45 книг и создатель нескольких сотен аудио- и видеопрограмм по управлению своим делом Брайан Трейси прочел лекцию "Все об успешных продажах для предпринимателей" в кампусе Московской школы управления "Сколково". Сетевое издание M24.ru провело онлайн-трансляцию мероприятия, которое проходило в рамках проекта Speakers Nights.

Брайан Трейси, как никто другой точно знает, как стать успешным и богатым.

Сегодня он миллионер, преуспевающий бизнес-лектор, писатель, муж и отец четырех детей.

За свою карьеру Трейси прочитал множество лекций и обучил миллионы людей, среди которых были и хозяева крупных компаний. Брайан Трейси является одним из лучших тренеров в области менеджмента, эффективных продаж и личностного потенциала. Его основной принцип - четкая постановка цели и уверенность в собственных силах. Его семинары и книги пользуются успехом во всем мире.

Гений продаж

Брайан Трейси родился в Ванкувере в 1944 году в семье плотника и учительницы. Денег на высшее образование у родителей не было, и Трейси вынужден был пойти работать чернорабочим на пароход, так и не закончив школу. За несколько лет работы на судне он повидал весь мир, но останавливаться на этом не собирался. В какой-то момент Брайан решает занятся продажами. И уже к 25-ти годам он становится руководителем крупной компании, а в его подчинении находится штат из 95 человек.

В 30 лет Трейси поступил в университет и после получения диплома возглавлял отделы крупных компаний, набираясь опыта в разных отрослях. И везде результаты его труда достигали высших показателей.

Гуру успеха

И вот настало время поделиться своим успехом с другими людьми. Брайан Трейси решает работать на себя, и открывает собственную фирму по издательству обучающей литературы и программ по психологии бизнеса.

В 1981 году он провел свой первый "Семинар Феникса" о том, как достичь успеха. А через несколько лет этот же курс под названием "Психология достижений" вышел на аудиокассетах и стал мировым бестселлером.

За свою карьеру бизнес-лектора он написал более 300 книг, разработал множество обучающих аудио - и видеопрограмм, охватывающих весь спектр личной и профессиональной деятельности человека.

Книга Брайана Трейси "Достижение максимума" вошла в список 50 классических книг о мотивации и лидерстве. А в честь автора даже назван один из колледжей Университета Эндрю Джексона – Колледж предпринимательства и бизнеса имени Брайана Трейси.

Помимо прочего Брайан известен рядом весьма ярких афоризмов и высказываний. Вот, к примеру, одно из них - "Ваш потрясающий мозг может поднять вас из нищеты до богатства, превратить вас из одиночки во всеобщего любимца, вывести из депрессии, сделав счастливым и радостным, — если вы правильно воспользуетесь им". А в нью-йорской штаб-квартире издательской компании "ALM Media" одна из стен украшена его афоризмом - "Превосходство – не пункт назначения, но постоянное путешествие, которому не суждено завершиться".

Бизнесмен Брайан Трейси ответил на вопросы слушателей

Сейчас Брайан Трейси занимает пост президента престижной в Штатах консалтинговой компании Brian Tracy Int, которая занимается проведением тренингов и семинаров. Ее филиалы находятся более чем в 30 странах мира.

Не осталась без внимания и российская аудитория слушателей. Недавно Брайан Трейси провел лекцию для топ-менеджеров и совета директоров Сбербанка России на тему "Как заставить время работать на вас". На ней присутствовали и студенты лучших российских вузов.

А для российских читателей в сети была открыта Академия Брайана Трейси, где представлены его семинары, видео-материалы и блог на русском языке.

Бизнес тренинг

Большинство современных компаний с каждым годом совершенствуется, увеличивая прибыль и улучшая качество работы персонала. Все это происходит во многом благодаря бизнес-тренингам, которые руководство устраивает для себя и для своих сотрудников.

Бизнес-тренинг – это особая форма обучения, в которой все направлено на повышение эффективности труда и на практическое использование полученных знаний.

У бизнес-тренингов существует ряд направлений - ситуационые, социально-психологические, бизнес-тренинги по укреплению корпоративного духа, по ведению переговоров, по стрессоустойчивости, по распределению времени и многое другое.

Скажи мне, кто твой бизнес тренер, и я скажу, каких целей может достигнуть компания.

Лучшие бизнес-тренеры в мире это не только самые успешные люди, но и наставники сотен тысяч компаний.

В топ лучших бизнес-тренеров мира кроме Трейси входят такие известные люди Энтони Робинс (трансформация личности), Френк Керн (интернет маркетинг), Джей Абрахам (личностный рост, маркетинг, бизнес стратегии), Гай Кавасаки (старт-апы, инвестиции), Роберт Аллен (финансовая грамотность, личностный рост) и многие другие.