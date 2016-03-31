Требовавшего от детей устроить драку на поле тренера отстранили от футбола

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Московская федерация футбола пожизненно отстранила от тренерской работы наставника Виктора Кубышкина. Его уличили в том, что он в нецензурной форме требовал от своих подопечных устроить драку в матче со "Спартаком-2", сообщает "Чемпионат".
Сам инцидент произошел еще в октябре 2014 года. Кубышкин кричал на игроков, выходящих на замену, и требовал от них немедленно начать провоцировать на драку футболистов "Спартака-2".
Скорее всего, об этом факте так никто и не узнал, если бы не видеозапись, которую сделал, по всей видимости, один из игроков ДЮСШ "Молния". Выложенное на Youtube видео вызвало большой общественный резонанс.
О реакции Кубышкина на решение столичного контрольно-дисциплинарного комитета не сообщается.
Отметим, что в футболе за драку на поле сразу же следует суровое наказание – удаление с поля. Если судья вынужден показать больше пяти красных карточек в одном матче одной команде, игра прекращается.