Требовавшего от детей устроить драку на поле тренера отстранили от футбола

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московская федерация футбола пожизненно отстранила от тренерской работы наставника Виктора Кубышкина. Его уличили в том, что он в нецензурной форме требовал от своих подопечных устроить драку в матче со "Спартаком-2", сообщает "Чемпионат".

Сам инцидент произошел еще в октябре 2014 года. Кубышкин кричал на игроков, выходящих на замену, и требовал от них немедленно начать провоцировать на драку футболистов "Спартака-2".

Скорее всего, об этом факте так никто и не узнал, если бы не видеозапись, которую сделал, по всей видимости, один из игроков ДЮСШ "Молния". Выложенное на Youtube видео вызвало большой общественный резонанс.

О реакции Кубышкина на решение столичного контрольно-дисциплинарного комитета не сообщается.

Отметим, что в футболе за драку на поле сразу же следует суровое наказание – удаление с поля. Если судья вынужден показать больше пяти красных карточек в одном матче одной команде, игра прекращается.