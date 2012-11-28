Фабио Капелло вошел в десятку самых высокооплачиваемых тренеров мира

Фабио Капелло. Фото: ИТАР-ТАСС
Наставник сборной России Фабио Капелло занял седьмое место в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира. Капелло зарабатывает 7,8 млн евро в год.
Рейтинг самых богатых тренеров мира появился на спортивном портале Football-Italia.
- 1. Жозе Моуриньо ("Реал", 15,3 млн евро)
- 2. Карло Анчелотти (ПСЖ, 13,5 млн евро)
- 3. Марчелло Липпи ("Гуанчжоу Эвергранд", 10 млн евро)
- 4. Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед", 9,4 млн евро)
- 5. Арсен Венгер ("Арсенал", 9,3 млн евро)
- 6. Гус Хиддинк ("Анжи", 8,3 млн евро)
- 7. Фабио Капелло (сборная России, 7,8 млн евро)
- 8. Тито Виланова ("Барселона", 7 млн евро)
- 9. Хосе Антонио Камачо (сборная Китая, 5,9 млн евро)
- 10. Роберто Манчини ("Манчестер Сити", 5,9 млн евро)
Отметим, что на двадцатом месте с зарплатой 3,3 млн евро в год расположился главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти. А вот Леонид Слуцкий, Славен Билич, Дан Петреску и Валерий Карпин оказались вне списка.