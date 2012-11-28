Фабио Капелло вошел в десятку самых высокооплачиваемых тренеров мира

Рейтинг самых богатых тренеров мира появился на спортивном портале Football-Italia .

Наставник сборной России Фабио Капелло занял седьмое место в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира. Капелло зарабатывает 7,8 млн евро в год.

