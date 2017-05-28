"Зенит" уволил главного тренера Мирчу Луческу

Совет директоров ФК "Зенит" досрочно расторг контракт с тренером клуба Мирчей Луческу, сообщается на официальном сайте команды.

ФК "Зенит" поблагодарил Луческу и его тренерский штаб за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Румынский тренер Мирча Луческу возглавил "Зенит" в мае 2016 года. Под его командованием футболисты выиграли Суперкубок России, вышли в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стали бронзовыми призерами чемпионата страны.

В прошедшем сезоне "Зенит" занял третье место и не попал в Лигу чемпионов.