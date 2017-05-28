Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая 2017, 23:15

Спорт

"Зенит" уволил главного тренера Мирчу Луческу

Фото: fc-zenit.ru

Совет директоров ФК "Зенит" досрочно расторг контракт с тренером клуба Мирчей Луческу, сообщается на официальном сайте команды.

ФК "Зенит" поблагодарил Луческу и его тренерский штаб за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Румынский тренер Мирча Луческу возглавил "Зенит" в мае 2016 года. Под его командованием футболисты выиграли Суперкубок России, вышли в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стали бронзовыми призерами чемпионата страны.

В прошедшем сезоне "Зенит" занял третье место и не попал в Лигу чемпионов.

тренеры отставки ФК Зенит новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика