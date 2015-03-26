Знарок не собирается возвращаться в московское "Динамо"

Олег Знарок. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что не собирается совмещать работу в национальной команде и "Динамо". Таким образом, наставник сборной не вернется в "Динамо" до окончания работы в команде России, сообщает "Чемпионат".

"Я против совмещения и больше на эту тему говорить не буду", - подчеркнул Знарок.

Напомним, что главным тренером российской команды Олег Знарок стал в конце марта прошлого года. На этой должности он сменил Зинэтулу Билялетдинова, под чьим руководством сборная России проиграла финнам в четвертьфинале Олимпиады в Сочи и вылетела из турнира.

До этого Знарок руководил столичным "Динамо" и дважды приводил клуб к выигрышу Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне "бело-голубые" вылетели в полуфинале Западной конференции, уступив дорогу санкт-петербургскому СКА в пятиматчевой серии.