Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября 2015, 17:38

Спорт

Хомуха уволен с поста главного тренера молодежной сборной России по футболу

Фото: Imago/ANE Edition/ТАСС

Главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха уволен со своего поста. Кто возглавит национальную команду пока неизвестно, сообщает "Р-Спорт".

Причиной отставки Хомухи стали неудовлетворительные результаты команды. В четырех матчах отборочного турнира чемпионата Европы сборная потерпела три поражения.

Хомуха толком не успел поруководить "молодежкой", поскольку он был назначен на эту должность несколькими месяцами ранее.

В активе тренера – удачное выступление с юношеской сборной России на чемпионате Европы 2013 года, команда выиграла золото.

Напомним, Хомуха завершил карьеру игрока в 2005 году. Он наиболее известен, как игрок ЦСКА, за который выступал с 1997 по 2000 годы.

тренеры отставки Дмитрий Хомуха молодежная сборная России по футболу

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика