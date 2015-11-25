Хомуха уволен с поста главного тренера молодежной сборной России по футболу

Фото: Imago/ANE Edition/ТАСС

Главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха уволен со своего поста. Кто возглавит национальную команду пока неизвестно, сообщает "Р-Спорт".

Причиной отставки Хомухи стали неудовлетворительные результаты команды. В четырех матчах отборочного турнира чемпионата Европы сборная потерпела три поражения.

Хомуха толком не успел поруководить "молодежкой", поскольку он был назначен на эту должность несколькими месяцами ранее.

В активе тренера – удачное выступление с юношеской сборной России на чемпионате Европы 2013 года, команда выиграла золото.

Напомним, Хомуха завершил карьеру игрока в 2005 году. Он наиболее известен, как игрок ЦСКА, за который выступал с 1997 по 2000 годы.