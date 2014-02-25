Биатлонную сборную России намерены покинуть два тренера

Тренер женской сборной России по биатлону подал в отставку

Биатлонная сборная России может лишиться сразу двух тренеров. О желании прекратить работу с национальной командой заявили сразу два наставника - тренер по стрельбе у женской сборной Павел Ростовцев и старший тренер мужской сборной Николай Лопухов.

Ростовцев отметил, что хочет больше времени уделять семье и покинет свой пост в марте, сообщает телеканал "Москва 24".

Лопухов причины своего решения не озвучил. В Союзе биатлонистов России заявили, что в ближайший месяц никаких изменений в тренерском штабе не планируется.

Отметим, что выступление биатлонистов на Олимпиаде в Сочи было признано специалистами не слишком удачным. До начала Игр глава СБР Михаил Прохоров заявил, что его подопечные должны завоевать в Сочи не менее двух золотых медалей. Однако спортсмены завоевали только одно золото - в мужской эстафете.

Всего на Олимпиаде биатлонисты выиграли одно золото, два серебра и бронзу.