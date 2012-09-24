Форма поиска по сайту

24 сентября 2012, 12:12

Спорт

Андрей Моисеев стал и.о. главного тренера сборной по пятиборью

Андрей Моисеев. Фото: ИТАР-ТАСС

На заседании, посвященном итогам Олимпийских игр, президент Федерации современного пятиборья России Вячеслов Аминов отправил в отставку главного тренера российской сборной Сергея Осликовского. Причиной Аминов называет "неудачное выступление пятиборцев". Исполняющим обязанности главного тренера назначен двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев.

Как сообщает пресс-служба ФСПР, тренерский штаб потерпел значительные изменения: кроме смены главного тренера и старших тренеров мужской и женской сборных, введена должность спортивного директора Федерации, а также был организован высший экспертный совет.

Андрей Моисеев – золотой призер по современному пятиборью Олимпийских Игр в Афинах и в Пекине, чемпион мира как в личном, так и в командном зачете, заслуженный мастер спорта, кавалер ордена Почета.

тренеры Олимпийские игры отставки

Главное

