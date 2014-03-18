Главным тренером "Зенита" назначен португалец Виллаш-Боаш

Андре Виллаш-Боаш. Фото: ИТАР-ТАСС

Санкт-петербургский "Зенит", недавно расставшийся с Лучано Спаллетти, получил нового тренера. Им стал португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".

Соглашение между "Зенитом" и Виллаш-Боашем рассчитано на срок до лета 2016 года. Подписание контракта состоится 20 марта.

Ранее португалец тренировал "Порту", "Челси" и "Тоттенхэм".

Напомним, 11 марта главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. В весенней стадии "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов и сыграл вничью с "Томью" в рамках РФПЛ.