Экс-тренер "Локомотива" Кучук возглавил "Кубань"

Фото: ТАСС/Алексей Иванов

Бывший тренер "Локомотива" Леонид Кучук представлен в качестве наставника "Кубани", сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Контракт с 55-летним специалистом заключен на два года. Ранее Кучук уже возглавлял "Кубань" в сезоне-2012/2013. Под его руководством "желто-зеленые" провели 11 матчей в Чемпионате России, не потерпев в этих играх ни одного поражения.

По итогам того сезона команда заняла пятое место, впервые в своей истории получив право участвовать в Еврокубках.

Затем Кучук был назначен наставником московского "Локомотива", откуда был официально уволен в октябре. Белорусский специалист, контракт которого был рассчитан до 2015 года, был отстранен от работы с клубом 15 сентября после нескольких неудачных игр.

Стоит отметить, что в четверге, 13 ноября, "Кубань" объявила о расторжении контракта с главным тренером Виктором Ганчаренко, который проработал в команде чуть более года, но успел в нынешнем сезоне закрепить краснодарский клуб в лидера Премьер-лиги.

Как заявил генеральный директор клуба Евгений Муравьев, уровень дисциплины, допущенный Ганчаренко на посту главного тренера, крайне низкий: возникла реальная угроза, что команда не удержит высокие позиции.

Ганчаренко стал уже пятым тренером, который покинул "Кубань" за последние три неполных года. Ранее по различным причинам были вынуждены расстаться с краснодарским клубом Дан Петреску, Юрий Красножан, Леонид Кучук и Доринел Мунтяну.