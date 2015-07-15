Капелло отказался от зарплаты за два будущих года – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло добровольно отказался от компенсации за 2017 и 2018 годы. Таким образом, он получит около 6 миллионов евро, сообщает ТАСС.

Это означает, что Капелло получит около 375 миллионов рублей.

Напомним, накануне главный тренер сборной России был отправлен в отставку. Имя его преемника пока неизвестно, основным кандидатом на вакантный пост является главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

Причиной стало неудачное выступление сборной в отборочном цикле к чемпионату Европы. Сборная России под руководством итальянца проваливала отборочный цикл к чемпионату Европы по футболу. Россияне набрали всего 8 очков и серьезно отстают от австрийцев и шведов.

Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была "технической", а с Молдавией подопечные Капелло разошлись миром – 1:1.

Однако сборная России не потеряла шансы на выход в финальную стадию соревнований. При старом формате розыгрыша россияне уже остались бы за бортом соревнований, но новая формула оставляет футболистам неплохие шансы на участие в Евро-2016.