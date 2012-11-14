Главный тренер московского "Торпедо" подал в отставку

Фото: fc-tm.ru

Главный тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Михаил Белов подал в отставку. Причиной такого решения стали неубедительные результаты команды, которая проиграла два последних матча и занимает 12 место в ФНЛ.

Решение об отставке было принято 14 ноября после беседы наставника "Торпедо" с руководством клуба. Белов сам написал заявление об уходе, сообщает официальный сайт московского "Торпедо". Временно исполняющим обязанности тренера клуба назначен Николай Савичев.

"Два последних поражения получились очень болезненными. И против "Нефтехимика", и в матче с "Шинником" мы вели в счете, но в итоге не сумели набрать ни одного очка. В сложившейся ситуации, когда все вроде бы делаешь правильно, но каждый раз чего-то не хватает, я посчитал нужным написать заявление об уходе", - рассказал о причинах отставки Белов в интервью порталу Sportbox.ru.

По словам Белова, смена тренера поможет "встряхнуть команду перед заключительным поединком". При этом экс-наставник "Торпедо" заявил, что покинет структуру клуба.

"Торпедо" не слишком удачно выступает в первенстве ФНЛ (вторая по силе футбольная лига страны) и на данный момент находится в пяти очках от зоны вылета.