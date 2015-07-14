Фабио Капелло отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России

Фабио Капелло отправлен в отставку

Главный тренер сборной России Фабио Капелло отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Сумма компенсации итальянскому наставнику составила около 930 миллионов рублей, сообщает "Р-Спорт".

Работой итальянского наставника сильно недовольны как болельщики, так и эксперты. Сборная России под его руководством проваливает отборочный цикл к чемпионату Европы по футболу. Россияне набрали всего 8 очков и серьезно отстают от австрийцев и шведов.

Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была "технической", а с Молдавией подопечные Капелло разошлись миром – 1:1.

Однако сборная России не потеряла шансы на выход в финальную стадию соревнований. При старом формате розыгрыша россияне уже остались бы за бортом турнира, но новая формула оставляет подопечным Капелло неплохие шансы на участие в Евро-2016.

Стоит отметить, что Мутко удалось договориться с Капелло о некотором снижении суммы компенсации. Согласно условиям контракта она должна была составить около 22 миллионов евро.

Ожидается, что наставник в среду прилетит в Москву для расторжения контракта с РФС, сообщает телеканал Sky Italia.