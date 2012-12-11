Валерий Карпин останется главным тренером "Спартака" до конца сезона

Валерий Карпин. Фото: ИТАР-ТАСС

Главным тренером московского "Спартака" до конца сезона останется Валерий Карпин. Таким образом, Карпин избавился от приставки "временно исполняющий обязанности".

О назначении Карпина на пост наставника "Спартака" сообщил "Спорт-Экспресс". Карпину придется оставить пост генерального директора "красно-белых" - регламент РФПЛ запрещает совмещать административную работу в клубе с тренерской.

Кто заменит Карпина на посту генерального менеджера "Спартака" пока неизвестно.

Карпин вернулся на пост главного тренера после неудачи, которая постигла испанца Унаи Эмери, в межсезонье ставшего наставником "Спартака". Зарубежный специалист неплохо начал сезон, одержав три победы в трех матчах, но затем последовал разгром от "Зенита" со счетом 5:0 и неудачное выступление в Лиге чемпионов.

После поражения от "Динамо" со счетом 1:5 Эмери был отправлен в отставку. Сообщалось, что "Спартак" могут возглавить Кобелев, Тихонов или Аленичев, но было принято решение, что тренировать клуб будет Карпин.

Нового тренера "Спартака" можно смело назвать "старым новым тренером". Карпин почти три года возглавлял "Спартак" и дважды выиграл серебряные медали первенства страны. После окончания прошлого сезона специалист заявил, что решил сконцентрироваться на административной работе и покинул пост главного тренера.