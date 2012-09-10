Форма поиска по сайту

10 сентября 2012, 14:23

Спорт

Новым тренером волейбольного "Динамо" стала Светлана Илич

ИТАР-ТАСС

Главным тренером московского женского волейбольного "Динамо" стала Светлана Илич, наставник швейцарской сборной.

Решение о замене тренера было вынужденным – на 44-м году жизни скончался Сергей Овчинников, выполнявший обязанности главного тренера "Динамо" и женской сборной России по волейболу с 2011 года. Трагедия произошла на сборах команды в Хорватии.

Как сообщил генеральный директор клуба Владимир Зиничев, кандидатура Илич наиболее подходит для "Динамо": под ее руководством бельгийский "Дауфинз" стал чемпионом страны, а швейцарский "Волеро", занимает первое место в национальной лиге третий год подряд.

Языковых барьеров не будет – Светлана хорошо говорит по-русски. Контракт с новым тренером заключен на один год, но при обоюдном желании будет пролонгирован, сообщают "РИА Новости".
Кроме сербки Светланы Илич, в тренерском штабе хорватский тренер по физической подготовке и хорватская нападающая Наташа Осморкович, отмечает Зиничев.

