Испанец Ортега стал новым тренером мини-футбольного "Динамо"

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Испанец Давид Марин Ортега стал новым главным тренером подмосковного мини-футбольного клуба "Динамо", сообщает Р-Спорт.

На этом посту 43-летний специалист сменил своего соотечественника Тино Переса, покинувшего клуб в мае.

До 2005 года Ортега играл за сборную Испании, а затем начал тренерскую карьеру в клубе "Картахена", поработав сперва вторым, а потом и главным тренером. В сезоне-2009/10 возглавлял "Талаверу", два года тренировал "Интер Мовистар", выиграв с ним Межконтинентальный кубок, после чего вернулся в "Картахену". В прошедшем сезоне Ортега тренировал кувейтский клуб "Олл Ярмок"

В прошлом сезоне столичное "Динамо" выиграло Кубок России, но проиграло в финале Кубка УЕФА, а также сенсационно вылетело из розыгрыша чемпионата России на стадии четвертьфинала.